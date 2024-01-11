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Пансионаты для пожилых с деменцией в Москве и Подмосковье

513

На BOOKPANSION представлено 513 пансионатов и домов престарелых для больных деменцией в Москве и Московской области с ценами от 600 рублей/сутки. Читайте отзывы и делайте правильный выбор!

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513 пансионатов
2092 отзыва
4.0
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Комфорт
Пансионат в Жуковском
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Пансионат в Жуковском

4.9
4 отзыва
г. Жуковский, ул. Кооперативная, дом 65
Метро: Некрасовка, Котельники, Жулебино, Выхино, Домодедовская
Для людей с деменцией 2-х местная комната После инсульта После перелома шейки бедра Для проживания Паркинсон
Осталось 22 свободных места
Наличие мест
от 1 300 ₽ в день
от 39 000 ₽ в месяц
Премиум
Пансионат Раменское
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Пансионат Раменское

4.8
13 отзывов
Московская обл., г. Раменское, Гражданская улица, 47
Метро: Котельники, Жулебино, Выхино, Электрозаводская, Комсомольская
Для людей с деменцией Склероз Паркинсон После травм Временное размещение Альцгеймер
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от 1 000 ₽ в день
от 30 000 ₽ в месяц
Премиум
Пансионат «Доброта» Нагатино
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Пансионат «Доброта» Нагатино

4.7
8 отзывов
Москва, Нагатинский бул., 10
Метро: Коломенская
Для людей с деменцией Для лежачих пожилых 2-х местная комната Онкология Уход 24/7 Временное размещение
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от 4 500 ₽ в день
от 135 000 ₽ в месяц
Комфорт
Пансионат Мирника в Чехове
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Пансионат Мирника в Чехове

4.6
35 отзывов
Чехов, ул. Заводская, д. 12
Для людей с деменцией Паркинсон Для лежачих пожилых 2-х местная комната После инсульта
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от 1 200 ₽ в день
от 36 000 ₽ в месяц
Премиум
Пансионат Щелково Краснознаменское
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Пансионат Щелково Краснознаменское

4.8
12 отзывов
Московская обл., г. Щелково, ул. Краснознаменская 15/3
Метро: Щёлковская, Первомайская, Измайловская, Черкизовская
Для людей с деменцией После операций Онкология Недорогие Уход 24/7 Для проживания
Осталось 13 свободных мест
Наличие мест
от 1 200 ₽ в день
от 36 000 ₽ в месяц
Комфорт
Пансионат Мирника Картино
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Пансионат Мирника Картино

4.8
3 отзыва
Московская область, Ленинский район, д. Картино ул. Зелёная д. 5
Метро: Домодедовская, Марьино
Для людей с деменцией Онкология Сиделки Склероз Временное размещение Альцгеймер
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от 1 000 ₽ в день
от 30 000 ₽ в месяц
Комфорт
Пансионат Щелково Добролюбово
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Пансионат Щелково Добролюбово

5.0
11 отзывов
г. Щелково, ул. Добролюбова, д. 2В
Для людей с деменцией После перелома шейки бедра Для проживания Альцгеймер Уход 24/7 За пенсию
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от 1 200 ₽ в день
от 36 000 ₽ в месяц
Комфорт
Пансионат Федоскино
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Пансионат Федоскино

4.8
12 отзывов
Московская область, г. Мытищи, село Федоскино, ул. Озёрная д. 4
Метро: Алтуфьево, Бибирево, Медведково, Ховрино, Отрадное
Для людей с деменцией Уход 24/7 Альцгеймер Склероз Со сниженным зрением Недорогие
Осталось 15 свободных мест
Наличие мест
от 1 200 ₽ в день
от 36 000 ₽ в месяц
Эконом
Пансионат Мирника Балашиха в Салтыковке
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Пансионат Мирника Балашиха в Салтыковке

4.6
49 отзывов
Балашиха, мкрн. Салтыковка, ул. Рудневой, д. 50
Для людей с деменцией После перелома шейки бедра После инсульта 2-х местная комната Альцгеймер
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от 1 000 ₽ в день
от 30 000 ₽ в месяц
Эконом
Пансионат Филимонки
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Пансионат Филимонки

4.9
11 отзывов
Москва, поселение Филимонковское, село Филимонки, с/т Авиасвязь, д. 83
Метро: Ольховая
Для людей с деменцией Паркинсон Для проживания После инсульта Альцгеймер Уход 24/7
Осталось 2 свободных места
Наличие мест
от 900 ₽ в день
от 27 000 ₽ в месяц
Эконом
Пансионат Десна
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Пансионат Десна

4.8
14 отзывов
г. Москва, деревня Десна, ул. Административная д.8
Метро: Ольховая, Тёплый стан
Для людей с деменцией Для проживания После инсульта Недорогие Паркинсон
Осталось 4 свободных места
Наличие мест
от 1 050 ₽ в день
от 31 500 ₽ в месяц
Эконом
Пансионат Беляниново
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Пансионат Беляниново

5.0
12 отзывов
Московская область, Мытищинский район, дер. Беляниново, ул. Лесная, д. 3
Метро: Алтуфьево, Медведково, Бибирево, Бабушкинская, Отрадное, Ховрино
Для людей с деменцией Для лежачих пожилых Альцгеймер Уход 24/7 Склероз После инсульта
Осталось 17 свободных мест
Наличие мест
от 1 000 ₽ в день
от 30 000 ₽ в месяц
Комфорт
Пансионат Ховрино
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Пансионат Ховрино

5.0
14 отзывов
Московская область, Мытищинский район, дер. Ховрино, ул. Бородинская, д. 10
Для людей с деменцией Недорогие После перелома шейки бедра Альцгеймер Для лежачих пожилых Для проживания
Осталось 1 свободное место
Наличие мест
от 1 100 ₽ в день
от 33 000 ₽ в месяц
Премиум
Частный пансионат Маяк в Химках
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Частный пансионат Маяк в Химках

4.8
14 отзывов
Московская область, Химки, микрорайон Планерная, вл. 30, стр. 1
Метро: Планерная, Ховрино, Сходненская, Волоколамская, Речной вокзал
Для людей с деменцией Склероз Перевозка лежачих Для проживания Паркинсон По гос программе
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от 1 900 ₽ в день
от 58 000 ₽ в месяц
Эконом
Пансионат «Осень жизни» Опалиха
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Пансионат «Осень жизни» Опалиха

4.0
3 отзыва
Московская область, Красногорск, ул. Опалиха д 5
Метро: Митино
Для людей с деменцией Для проживания Уход 24/7 После операций Недорогие Паркинсон
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от 890 ₽ в день
от 27 000 ₽ в месяц
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Отзывы о пансионатах для больных деменцией

«А-пансион» Монино
5.0
26 отзывов
Если и есть место в Ногинском районе , где пожилых окружают заботой и вниманием-так это в А- ПАНСИОНЕ ! Его работники своим профессионализмом отогрели душу и нашли подход и к моему малообщительному,замкнутому отцу-в силу обстоятельств ,перевезенному с теплого Краснодарского края. Помогли адаптироваться и подружиться с постояльцами ,участвовать в мероприятиях ,шахматных турнирах, прогулках на свежем воздухе на ухоженной территории-досуг организован на 100%-в штате есть аниматор ! Для любителей почитать есть отличная библиотека ! Наши родные здесь разнообразно и вкусно накормлены, ухожены, за здоровьем следит штатный медработник. Огромное спасибо всему персоналу за Ваш нелегкий труд и чуткое отношение к пожилым!
ольга андреева
11 января 2024
Пансионат Обушково SM-pension
5.0
1 отзыв
Огромное СПАСИБО ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ ПАНСИОНАТА ОБУШКОВО 140 ЗА ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ДЕМЕНЦИЕЙ. МОЙ ОТЕЦ 3 ГОДА НАХОДИЛСЯ В ЭТОМ ПАНСИОНАТЕ И ГОВОРИЛ, ЧТО НАХОДИТСЯ ДОМА. ОЧЕНЬ ЗАБОТЛИВОЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПРОСТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРУЖАЮТ ЗАБОТОЙ, ВНИМАНИЕМ И ОЧЕНЬ ДУШЕВНЫМ ТЕПЛОМ. ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПАПУ
Ольга
9 января 2024
Пансионат для пожилых «Век жизни» в Москве
5.0
12 отзывов
Достойное место для людей в возрасте. Питание хорошее, качественное и полезное. Перносал вежливый и приятный в общении , всегда отзываются на просьбы. Помещения чистые и опрятные. Спасибо вам
Надежда
11 декабря 2023
Пансионат «Раменское» на Коммунистической
5.0
2 отзыва
остались довольны, ухаживали великолепно, Люба очень хороший сотрудник,, добрая и относится с душой ко всем, ну а кормление, за те деньги которые это стоило, маме не нравилось, она похудела, но в целом для нее это полезно, мы до вас были в 4 пансионатах, Ваш самый лучший! Отзыв оставлен на официальном сайте.
Юрий Б.
5 декабря 2023
Пансионат «Доброта» Нагатино
5.0
8 отзывов
Хочу выразить благодарность учреждению за проделанную работу. Вы молодцы! На реабилитацию оставляли после операции нашего дедушку 81 год. Все назначения врачами были сделаны квалифицированно, своевременно. Должным образом проконтролированы. Особенно обращаю внимание на реабилитологов и массажиста Михаила Викторовича. Благодаря их вниманию и профессионализму дедушка значительно лучше себя чувствует, передвигается почти самостоятельно. И качество его жизни улучшилось. Всё это на удивление было по отличному соотношению цены и качества. Было предложено несколько вариантов программ пребывания. И мы легко выбрали нужную нам. Поразило наличие необходимых и дополнительных специалистов! Смело рекомендую "ДОМ-ДОБРОТА"!
Михаил Б.
21 ноября 2023
«Теплые беседы» Подольск
5.0
9 отзывов
Поставили тут мою бабушку на ноги, из больницы привезла ее практически лежачей. Сейчас ходит потихоньку, сахар в норме. Всегда казалось неправильным отдавать человека в пансионат, но ты просто сам не сможешь обеспечить должный уход (ну если ты работаешь и вообще живешь еще). Тут ее кормят, моют, дают все лекарства, общаются. Для родственников есть часы посещения. Управляющая Маргарита - отличный специалист, очень внимательная, участливая, что мне кажется в принципе сложно, когда ты работаешь с пожилыми людьми, еще и с деменцией. Конечно мне хочется, чтобы бабушка была рядом. Но если ситуация сложилась так, что человек больше не может сам за собой ухаживать, лучше за ним смотрят профессионалы. Спасибо!
Ольга Бровкина
28 октября 2023

Как подготовить больного с деменцией к переезду в пансионат?

Для больного с деменцией важно постоянное наблюдение и присмотр. Больные на средних и поздних стадиях должны всегда быть с сопровождающим. Переезд в пансионат нужен для их безопасности. Поговорите с пациентом спокойно, но твердо и уверенно. А психологи пансионата помогут подобрать нужные слова.

Какие личные вещи нужны для переезда в пансионат?

Для больных с деменцией важно создать уютную обстановку, вы можете привезти в пансионат личные вещи больного.

Сколько пансионатов для больных с деменцией предоставлено на проекте?

На проекте представлено 513 пансионатов в Москве и Подмосковье.

Как выбрать хороший пансионат для пожилого родственника с деменцией?

Для больных с деменцией важен хороший сестринский уход. Расскажите нашему консультанту подробнее о стадии заболевания и он подберет пансионат под ваш запрос.

Сколько стоит проживание в специализированном пансионате?

На нашем проекте есть пансионаты в Москве и Московской области со стоимостью размещения от 600 рублей в день.

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