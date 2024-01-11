Пансионаты для пожилых с деменцией в Москве и Подмосковье

Поставили тут мою бабушку на ноги, из больницы привезла ее практически лежачей. Сейчас ходит потихоньку, сахар в норме. Всегда казалось неправильным отдавать человека в пансионат, но ты просто сам не сможешь обеспечить должный уход (ну если ты работаешь и вообще живешь еще). Тут ее кормят, моют, дают все лекарства, общаются. Для родственников есть часы посещения. Управляющая Маргарита - отличный специалист, очень внимательная, участливая, что мне кажется в принципе сложно, когда ты работаешь с пожилыми людьми, еще и с деменцией. Конечно мне хочется, чтобы бабушка была рядом. Но если ситуация сложилась так, что человек больше не может сам за собой ухаживать, лучше за ним смотрят профессионалы. Спасибо!