Пансионаты для пожилых с деменцией в Москве и Подмосковье

На BOOKPANSION представлено 513 пансионатов и домов престарелых для больных деменцией в Москве и Московской области с ценами от 600 рублей/сутки. Читайте отзывы и делайте правильный выбор!
Для больного с деменцией важно постоянное наблюдение и присмотр. Больные на средних и поздних стадиях должны всегда быть с сопровождающим. Переезд в пансионат нужен для их безопасности. Поговорите с пациентом спокойно, но твердо и уверенно. А психологи пансионата помогут подобрать нужные слова.
Для больных с деменцией важно создать уютную обстановку, вы можете привезти в пансионат личные вещи больного.
На проекте представлено 513 пансионатов в Москве и Подмосковье.
Для больных с деменцией важен хороший сестринский уход. Расскажите нашему консультанту подробнее о стадии заболевания и он подберет пансионат под ваш запрос.
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